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10 تشرين الثاني 2022 - 07:43
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الحكومة الفرنسية تدين الخيار غير المقبول لإيطاليا بعدم استقبال سفينة المهاجرين

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الحكومة الفرنسية تدين الخيار غير المقبول لإيطاليا بعدم استقبال سفينة المهاجرين
Lebanon News
 
 
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