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10 تشرين الثاني 2022 - 09:33
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد "عدم تحقيق تقدّم" في المفاوضات مع إيران

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد &quot;عدم تحقيق تقدّم&quot; في المفاوضات مع إيران
Lebanon News
 
 
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