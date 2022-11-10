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10 تشرين الثاني 2022 - 11:18
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أ.ف.ب. نقلا عن الفيفا: رحلات جوية مباشرة بين قطر وإسرائيل خلال المونديال لنقل المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين

أ.ف.ب. نقلا عن الفيفا: رحلات جوية مباشرة بين قطر وإسرائيل خلال المونديال لنقل المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب. نقلا عن الفيفا: رحلات جوية مباشرة بين قطر وإسرائيل خلال المونديال لنقل المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين
Lebanon News
 
 
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