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10 تشرين الثاني 2022 - 14:16
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مريض في مستشفى AUBMC بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- أو A-... للتبرع، الإتصال على: 03408825

مريض في مستشفى AUBMC بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- أو A-... للتبرع، الإتصال على: 03408825 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,AUBMC,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى AUBMC بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- أو A-... للتبرع، الإتصال على: 03408825
Lebanon News
 
 
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