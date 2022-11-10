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10 تشرين الثاني 2022 - 14:16
10/11/2022 14:16:32
مريض في مستشفى AUBMC بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- أو A-... للتبرع، الإتصال على: 03408825
مريض في مستشفى AUBMC بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- أو A-... للتبرع، الإتصال على: 03408825
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LBCI News Lebanon
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