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11 تشرين الثاني 2022 - 04:10
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ملحم خلف للـLBCI:القوى السياسية التقليدية مأزومة ونحن أمام أفق مسدود وهذا الانقسام العامودي داخل هذه القوى هو الذي يمنع انتاج رئيس للجمهورية

ملحم خلف للـLBCI:القوى السياسية التقليدية مأزومة ونحن أمام أفق مسدود وهذا الانقسام العامودي داخل هذه القوى هو الذي يمنع انتاج رئيس للجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السياسية,القوى,للـLBCI,ملحم,
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ملحم خلف للـLBCI:القوى السياسية التقليدية مأزومة ونحن أمام أفق مسدود وهذا الانقسام العامودي داخل هذه القوى هو الذي يمنع انتاج رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
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