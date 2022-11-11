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11 تشرين الثاني 2022 - 04:15
11/11/2022 04:15:35
ملحم خلف للـLBCI: النواب ملزمون بالمشاركة في الجلسات وبالقراءة الاساسية لا تحديد للنصاب في الدستور لان المشترع اعتبر أن حضور النواب تلقائي والزامي
ملحم خلف للـLBCI: النواب ملزمون بالمشاركة في الجلسات وبالقراءة الاساسية لا تحديد للنصاب في الدستور لان المشترع اعتبر أن حضور النواب تلقائي والزامي
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