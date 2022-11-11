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11 تشرين الثاني 2022 - 04:15
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ملحم خلف للـLBCI: النواب ملزمون بالمشاركة في الجلسات وبالقراءة الاساسية لا تحديد للنصاب في الدستور لان المشترع اعتبر أن حضور النواب تلقائي والزامي

ملحم خلف للـLBCI: النواب ملزمون بالمشاركة في الجلسات وبالقراءة الاساسية لا تحديد للنصاب في الدستور لان المشترع اعتبر أن حضور النواب تلقائي والزامي Lebanon, news ,lbci ,أخبار ملزمون,النواب,للـLBCI,ملحم,
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ملحم خلف للـLBCI: النواب ملزمون بالمشاركة في الجلسات وبالقراءة الاساسية لا تحديد للنصاب في الدستور لان المشترع اعتبر أن حضور النواب تلقائي والزامي
Lebanon News
 
 
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