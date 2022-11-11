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11 تشرين الثاني 2022 - 04:15
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ملحم خلف للـLBCI: حالة خلو سدة الرئاسة تنبه لها المشرّع ويقول إن في هذه الحالة يجتمع المجلس حكمًا بقوة القانون ما يعني ان النواب ملزمون بحضور كافة جلسات الانتخاب وبالتالي نكون تخطينا مسألة فقدان النصاب

ملحم خلف للـLBCI: حالة خلو سدة الرئاسة تنبه لها المشرّع ويقول إن في هذه الحالة يجتمع المجلس حكمًا بقوة القانون ما يعني ان النواب ملزمون بحضور كافة جلسات الانتخاب وبالتالي نكون تخطينا مسألة فقدان النصاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار حالة,للـLBCI,ملحم,
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ملحم خلف للـLBCI: حالة خلو سدة الرئاسة تنبه لها المشرّع ويقول إن في هذه الحالة يجتمع المجلس حكمًا بقوة القانون ما يعني ان النواب ملزمون بحضور كافة جلسات الانتخاب وبالتالي نكون تخطينا مسألة فقدان النصاب
Lebanon News
 
 
 
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