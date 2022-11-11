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11 تشرين الثاني 2022 - 04:37
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ملحم خلف للـLBCI: وضعنا مبادرتنا الرئاسية على قاعدتين وهما لبننة الاستحقاق وعدم الفراغ لكننا وقعنا في المحظور والفراغ و"انشالله ما يكونوا ناطرين اشارة خارجية"

ملحم خلف للـLBCI: وضعنا مبادرتنا الرئاسية على قاعدتين وهما لبننة الاستحقاق وعدم الفراغ لكننا وقعنا في المحظور والفراغ و"انشالله ما يكونوا ناطرين اشارة خارجية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار مبادرتنا,وضعنا,للـLBCI,ملحم,
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ملحم خلف للـLBCI: وضعنا مبادرتنا الرئاسية على قاعدتين وهما لبننة الاستحقاق وعدم الفراغ لكننا وقعنا في المحظور والفراغ و&quot;انشالله ما يكونوا ناطرين اشارة خارجية&quot;
Lebanon News
 
 
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