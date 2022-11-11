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11 تشرين الثاني 2022 - 04:37
11/11/2022 04:37:30
ملحم خلف للـLBCI: وضعنا مبادرتنا الرئاسية على قاعدتين وهما لبننة الاستحقاق وعدم الفراغ لكننا وقعنا في المحظور والفراغ و"انشالله ما يكونوا ناطرين اشارة خارجية"
ملحم خلف للـLBCI: وضعنا مبادرتنا الرئاسية على قاعدتين وهما لبننة الاستحقاق وعدم الفراغ لكننا وقعنا في المحظور والفراغ و"انشالله ما يكونوا ناطرين اشارة خارجية"
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