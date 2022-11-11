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11 تشرين الثاني 2022 - 04:43
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ملحم خلف للـLBCI: لا نسطيع ان نسجن الشعب اللبناني في الاطار الطائفي بعد الآن ومن يتغيّب عن جلسات انتخاب رئيس للجمهورية يخلّ بمسؤوليته

ملحم خلف للـLBCI: لا نسطيع ان نسجن الشعب اللبناني في الاطار الطائفي بعد الآن ومن يتغيّب عن جلسات انتخاب رئيس للجمهورية يخلّ بمسؤوليته Lebanon, news ,lbci ,أخبار نسطيع,للـLBCI,ملحم,
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ملحم خلف للـLBCI: لا نسطيع ان نسجن الشعب اللبناني في الاطار الطائفي بعد الآن ومن يتغيّب عن جلسات انتخاب رئيس للجمهورية يخلّ بمسؤوليته
Lebanon News
 
 
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