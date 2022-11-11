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11 تشرين الثاني 2022 - 07:09
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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وندعو النواب إلى انتخاب رئيس فوراً

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وندعو النواب إلى انتخاب رئيس فوراً Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكاثوليك,والأساقفة,البطاركة,مجلس,
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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وندعو النواب إلى انتخاب رئيس فوراً
Lebanon News
 
 
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