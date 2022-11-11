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11 تشرين الثاني 2022 - 07:11
11/11/2022 07:11:13
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: لبنان يتعرض لأزمة تهدّد كيانه لكن لا خوف عليه لأنه حقيقة حية في التاريخ وجميع اللبنانيين باتوا يعترفون انه وطن مستقل
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: لبنان يتعرض لأزمة تهدّد كيانه لكن لا خوف عليه لأنه حقيقة حية في التاريخ وجميع اللبنانيين باتوا يعترفون انه وطن مستقل
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LBCI News Lebanon
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