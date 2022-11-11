آخر الأخبار
11 تشرين الثاني 2022 - 07:17
11/11/2022 07:17:42
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: نعمل على وضع خطة عمل تقضي بتعيين لجنة حقيقة ومصالحة تضم حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الاطراف اللبنانية الدينية والسياسية والمدنية لتهيئة الاجواء تمهيدًا للدعوة الى الحوار
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: نعمل على وضع خطة عمل تقضي بتعيين لجنة حقيقة ومصالحة تضم حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الاطراف اللبنانية الدينية والسياسية والمدنية لتهيئة الاجواء تمهيدًا للدعوة الى الحوار
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكاثوليك,والأساقفة,البطاركة,مجلس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً