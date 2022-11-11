السيد نصرالله: حول موضوع الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز وعمل الشركات بالبحر لا نعتقد بوجود انسحاب او الغاء لهذا الاتفاق ولكن بالنسبة الينا البعض يعتبر ان ضمانته هو الالتزام الاميركي لكن نحن ضمانتنا الحقيقية هي عناصر القوة التي يمتلكها لبنان