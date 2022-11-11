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11 تشرين الثاني 2022 - 09:56
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السيد نصرالله: حول موضوع الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز وعمل الشركات بالبحر لا نعتقد بوجود انسحاب او الغاء لهذا الاتفاق ولكن بالنسبة الينا البعض يعتبر ان ضمانته هو الالتزام الاميركي لكن نحن ضمانتنا الحقيقية هي عناصر القوة التي يمتلكها لبنان

السيد نصرالله: حول موضوع الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز وعمل الشركات بالبحر لا نعتقد بوجود انسحاب او الغاء لهذا الاتفاق ولكن بالنسبة الينا البعض يعتبر ان ضمانته هو الالتزام الاميركي لكن نحن ضمانتنا الحقيقية هي عناصر القوة التي يمتلكها لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحدود,موضوع,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: حول موضوع الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز وعمل الشركات بالبحر لا نعتقد بوجود انسحاب او الغاء لهذا الاتفاق ولكن بالنسبة الينا البعض يعتبر ان ضمانته هو الالتزام الاميركي لكن نحن ضمانتنا الحقيقية هي عناصر القوة التي يمتلكها لبنان
Lebanon News
 
 
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