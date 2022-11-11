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11 تشرين الثاني 2022 - 10:07
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السيد نصرالله: أقول للأميركيين ان الفوضى التي أتيتم بها الى لبنان عام 2019 والتي اعترفتم بها ذابت لان الحقائق ظهرت

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السيد نصرالله: أقول للأميركيين ان الفوضى التي أتيتم بها الى لبنان عام 2019 والتي اعترفتم بها ذابت لان الحقائق ظهرت
Lebanon News
 
 
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