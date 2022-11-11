آخر الأخبار
11 تشرين الثاني 2022 - 10:25
Back

نصرالله: لا نظن أن أحدًا يريد الفراغ الرئاسي في لبنان ونريد رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن

نصرالله: لا نظن أن أحدًا يريد الفراغ الرئاسي في لبنان ونريد رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن Lebanon, news ,lbci ,أخبار أحدًا,نصرالله,
episodes
نصرالله: لا نظن أن أحدًا يريد الفراغ الرئاسي في لبنان ونريد رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً