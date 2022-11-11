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11 تشرين الثاني 2022 - 10:25
11/11/2022 10:25:31
نصرالله: لا نظن أن أحدًا يريد الفراغ الرئاسي في لبنان ونريد رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن
نصرالله: لا نظن أن أحدًا يريد الفراغ الرئاسي في لبنان ونريد رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن
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LBCI News Lebanon
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