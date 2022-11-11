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11 تشرين الثاني 2022 - 12:37
11/11/2022 12:37:42
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار بسبب حادث مروري تتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار بسبب حادث مروري تتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
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LBCI News Lebanon
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