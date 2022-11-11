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11 تشرين الثاني 2022 - 12:37
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار بسبب حادث مروري تتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار بسبب حادث مروري تتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
Lebanon News
 
 
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