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11 تشرين الثاني 2022 - 14:51
11/11/2022 14:51:45
باور للـLBCI: الشلل السياسي لا يساعد وما من اصلاحات اقتصادية للإفراج عن استثمارات في لبنان الا اذا كانت هناك حكومة ولذلك يتعين على السياسيين التحرك بشكل أسرع بكثير لوضع مصالح الشعب على رأس أولوياتهم
باور للـLBCI: الشلل السياسي لا يساعد وما من اصلاحات اقتصادية للإفراج عن استثمارات في لبنان الا اذا كانت هناك حكومة ولذلك يتعين على السياسيين التحرك بشكل أسرع بكثير لوضع مصالح الشعب على رأس أولوياتهم
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