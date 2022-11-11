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11 تشرين الثاني 2022 - 15:07
11/11/2022 15:07:55
باور للـLBCI: في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الولايات المتحدة لم تستسلم أبدًا وقامت بالاستثمار دبلوماسيًا وآمل أن تكون قد لعبت دورًا بناءً في الكواليس
باور للـLBCI: في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الولايات المتحدة لم تستسلم أبدًا وقامت بالاستثمار دبلوماسيًا وآمل أن تكون قد لعبت دورًا بناءً في الكواليس
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