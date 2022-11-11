باور للـLBCI: هناك خطوات يمكن أن تقوم بها حكومة تصريف الأعمال ويجب أن تتصرف على وجه السرعة وهناك حاجة إلى قيادة وهيكلية دائمة وأعتقد أن وجود حكومة تصريف أعمال أفضل من عدم وجودها