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12 تشرين الثاني 2022 - 06:53
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سبوتنيك: أردوغان يتوقع الاتصال ببوتين خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين لبحث صفقة الحبوب والتسوية بين روسيا وأوكرانيا

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سبوتنيك: أردوغان يتوقع الاتصال ببوتين خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين لبحث صفقة الحبوب والتسوية بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon News
 
 
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