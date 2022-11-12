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12 تشرين الثاني 2022 - 06:53
12/11/2022 06:53:09
سبوتنيك: أردوغان يتوقع الاتصال ببوتين خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين لبحث صفقة الحبوب والتسوية بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك: أردوغان يتوقع الاتصال ببوتين خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين لبحث صفقة الحبوب والتسوية بين روسيا وأوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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