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13 تشرين الثاني 2022 - 04:38
13/11/2022 04:38:51
مريض في مستشفى اوتيل-ديو بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A-...للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76703709
مريض في مستشفى اوتيل-ديو بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A-...للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76703709
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LBCI News Lebanon
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