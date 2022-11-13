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13 تشرين الثاني 2022 - 11:26
13/11/2022 11:26:24
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ في مستشفى كليمنصو... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71614459
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ في مستشفى كليمنصو... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71614459
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LBCI News Lebanon
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