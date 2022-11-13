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13 تشرين الثاني 2022 - 12:12
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مصادر اعلامية سورية: استهداف مطار الشعيرات بريف حمص بصواريخ إسرائيلية والوسائط الدفاعية السورية تتصدى للصواريخ

مصادر اعلامية سورية: استهداف مطار الشعيرات بريف حمص بصواريخ إسرائيلية والوسائط الدفاعية السورية تتصدى للصواريخ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطار,استهداف,سورية,اعلامية,مصادر,
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مصادر اعلامية سورية: استهداف مطار الشعيرات بريف حمص بصواريخ إسرائيلية والوسائط الدفاعية السورية تتصدى للصواريخ
Lebanon News
 
 
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