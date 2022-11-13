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13 تشرين الثاني 2022 - 12:12
13/11/2022 12:12:53
مصادر اعلامية سورية: استهداف مطار الشعيرات بريف حمص بصواريخ إسرائيلية والوسائط الدفاعية السورية تتصدى للصواريخ
مصادر اعلامية سورية: استهداف مطار الشعيرات بريف حمص بصواريخ إسرائيلية والوسائط الدفاعية السورية تتصدى للصواريخ
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LBCI News Lebanon
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