آخر الأخبار
14 تشرين الثاني 2022 - 08:13
14/11/2022 08:13:40
غوتيريش يؤكد أن الإتفاقية الأوكرانية الروسية بشأن الحبوب "ضرورية للأمن الغذائي العالمي"
غوتيريش يؤكد أن الإتفاقية الأوكرانية الروسية بشأن الحبوب "ضرورية للأمن الغذائي العالمي"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأوكرانية,الإتفاقية,يؤكد,غوتيريش,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً