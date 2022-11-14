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14 تشرين الثاني 2022 - 08:13
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غوتيريش يؤكد أن الإتفاقية الأوكرانية الروسية بشأن الحبوب "ضرورية للأمن الغذائي العالمي"

غوتيريش يؤكد أن الإتفاقية الأوكرانية الروسية بشأن الحبوب "ضرورية للأمن الغذائي العالمي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأوكرانية,الإتفاقية,يؤكد,غوتيريش,
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غوتيريش يؤكد أن الإتفاقية الأوكرانية الروسية بشأن الحبوب &quot;ضرورية للأمن الغذائي العالمي&quot;
Lebanon News
 
 
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