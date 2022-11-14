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14 تشرين الثاني 2022 - 12:24
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اجتماع يعقد في هذه الاثناء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام

اجتماع يعقد في هذه الاثناء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاثناء,يعقد,اجتماع,
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اجتماع يعقد في هذه الاثناء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام
Lebanon News
 
 
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