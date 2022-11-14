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14 تشرين الثاني 2022 - 12:24
14/11/2022 12:24:22
اجتماع يعقد في هذه الاثناء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام
اجتماع يعقد في هذه الاثناء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام
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