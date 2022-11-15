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15 تشرين الثاني 2022 - 13:05
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مريض في مستشفى سان جون بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+ ... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: ٠٣٥٦٤٠٥٤

مريض في مستشفى سان جون بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+ ... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: ٠٣٥٦٤٠٥٤ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى سان جون بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+ ... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: ٠٣٥٦٤٠٥٤
Lebanon News
 
 
 
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