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15 تشرين الثاني 2022 - 15:46
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حاصباني لـ "حوار المرحلة": النائب انتُخب لممارسة واجباته لا للتعطيل وبالتالي على النواب الالتزام بالدستور والقيام بمهامهم الدستورية ولن نشارك بالتخريب وتعطيل البلد

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حاصباني لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: النائب انتُخب لممارسة واجباته لا للتعطيل وبالتالي على النواب الالتزام بالدستور والقيام بمهامهم الدستورية ولن نشارك بالتخريب وتعطيل البلد
Lebanon News
 
 
 
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