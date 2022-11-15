آخر الأخبار
15 تشرين الثاني 2022 - 15:46
15/11/2022 15:46:01
حاصباني لـ "حوار المرحلة": النائب انتُخب لممارسة واجباته لا للتعطيل وبالتالي على النواب الالتزام بالدستور والقيام بمهامهم الدستورية ولن نشارك بالتخريب وتعطيل البلد
حاصباني لـ "حوار المرحلة": النائب انتُخب لممارسة واجباته لا للتعطيل وبالتالي على النواب الالتزام بالدستور والقيام بمهامهم الدستورية ولن نشارك بالتخريب وتعطيل البلد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حاصباني,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً