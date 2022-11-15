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15 تشرين الثاني 2022 - 15:51
15/11/2022 15:51:22
حاصباني لـ "حوار المرحلة": تحت عنوان "تسيير امور الناس" يقومون بتدمير حياة الناس والبنك الدولي ضغط لتسيير مشروع سد بسري واعتبروه "تشريع الضرورة"
حاصباني لـ "حوار المرحلة": تحت عنوان "تسيير امور الناس" يقومون بتدمير حياة الناس والبنك الدولي ضغط لتسيير مشروع سد بسري واعتبروه "تشريع الضرورة"
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LBCI News Lebanon
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