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15 تشرين الثاني 2022 - 15:51
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حاصباني لـ "حوار المرحلة": تحت عنوان "تسيير امور الناس" يقومون بتدمير حياة الناس والبنك الدولي ضغط لتسيير مشروع سد بسري واعتبروه "تشريع الضرورة"

حاصباني لـ "حوار المرحلة": تحت عنوان "تسيير امور الناس" يقومون بتدمير حياة الناس والبنك الدولي ضغط لتسيير مشروع سد بسري واعتبروه "تشريع الضرورة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حاصباني,
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حاصباني لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: تحت عنوان &quot;تسيير امور الناس&quot; يقومون بتدمير حياة الناس والبنك الدولي ضغط لتسيير مشروع سد بسري واعتبروه &quot;تشريع الضرورة&quot;
Lebanon News
 
 
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