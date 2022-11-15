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15 تشرين الثاني 2022 - 15:59
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حاصباني لـ "حوار المرحلة": الوضع يختلف اليوم مع الانهيار الاقتصادي وبالتالي لن نساوم ونحن ننتخب رئيسا ومن لديه أي طرح آخر فليتفضل ويضع اسمه

حاصباني لـ "حوار المرحلة": الوضع يختلف اليوم مع الانهيار الاقتصادي وبالتالي لن نساوم ونحن ننتخب رئيسا ومن لديه أي طرح آخر فليتفضل ويضع اسمه Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حاصباني,
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حاصباني لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: الوضع يختلف اليوم مع الانهيار الاقتصادي وبالتالي لن نساوم ونحن ننتخب رئيسا ومن لديه أي طرح آخر فليتفضل ويضع اسمه
Lebanon News
 
 
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