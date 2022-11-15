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15 تشرين الثاني 2022 - 16:21
15/11/2022 16:21:01
حاصباني لـ "حوار المرحلة": لا اريد الدخول في تسميات كون مرشحنا ميشال معوض ولا تحفظات على اشخاص يستوفون الشروط السيادية واليوم هناك اسماء على مسافة واحدة من الجميع واي اسم ياخذ الاكثرية ويستوفي الشروط التي وضعناها بما خض الدستور فهذا امر جيد
حاصباني لـ "حوار المرحلة": لا اريد الدخول في تسميات كون مرشحنا ميشال معوض ولا تحفظات على اشخاص يستوفون الشروط السيادية واليوم هناك اسماء على مسافة واحدة من الجميع واي اسم ياخذ الاكثرية ويستوفي الشروط التي وضعناها بما خض الدستور فهذا امر جيد
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LBCI News Lebanon
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