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15 تشرين الثاني 2022 - 16:24
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حاصباني لـ "حوار المرحلة": يمكن انتخاب رئيس الجمهورية من دون حوار وذلك عبر الذهاب للتصويت وهذه هي الديمقراطية

حاصباني لـ "حوار المرحلة": يمكن انتخاب رئيس الجمهورية من دون حوار وذلك عبر الذهاب للتصويت وهذه هي الديمقراطية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حاصباني,
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حاصباني لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: يمكن انتخاب رئيس الجمهورية من دون حوار وذلك عبر الذهاب للتصويت وهذه هي الديمقراطية
Lebanon News
 
 
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