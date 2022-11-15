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15 تشرين الثاني 2022 - 16:24
15/11/2022 16:24:26
حاصباني لـ "حوار المرحلة": يمكن انتخاب رئيس الجمهورية من دون حوار وذلك عبر الذهاب للتصويت وهذه هي الديمقراطية
حاصباني لـ "حوار المرحلة": يمكن انتخاب رئيس الجمهورية من دون حوار وذلك عبر الذهاب للتصويت وهذه هي الديمقراطية
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LBCI News Lebanon
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