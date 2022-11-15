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15 تشرين الثاني 2022 - 16:41
15/11/2022 16:41:49
حاصباني لـ "حوار المرحلة": اول تنازل من قبلنا للوصول الى حل هو عدم ترشيح جعجع الى الرئاسة
حاصباني لـ "حوار المرحلة": اول تنازل من قبلنا للوصول الى حل هو عدم ترشيح جعجع الى الرئاسة
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LBCI News Lebanon
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