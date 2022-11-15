آخر الأخبار
15 تشرين الثاني 2022 - 16:41
Back

حاصباني لـ "حوار المرحلة": اول تنازل من قبلنا للوصول الى حل هو عدم ترشيح جعجع الى الرئاسة

حاصباني لـ "حوار المرحلة": اول تنازل من قبلنا للوصول الى حل هو عدم ترشيح جعجع الى الرئاسة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حاصباني,
episodes
حاصباني لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: اول تنازل من قبلنا للوصول الى حل هو عدم ترشيح جعجع الى الرئاسة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً