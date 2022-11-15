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15 تشرين الثاني 2022 - 16:50
15/11/2022 16:50:44
حاصباني لـ "حوار المرحلة": البعض يضلل صندوق النقد ببعض المقاربات والعناوين العريضة وفي لبنان هناك فريق عمل للصندوق يأخذ هذه الافكار العامة ويطرح افكارا مقابلة وتبقى سطحية
حاصباني لـ "حوار المرحلة": البعض يضلل صندوق النقد ببعض المقاربات والعناوين العريضة وفي لبنان هناك فريق عمل للصندوق يأخذ هذه الافكار العامة ويطرح افكارا مقابلة وتبقى سطحية
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LBCI News Lebanon
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