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15 تشرين الثاني 2022 - 16:50
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حاصباني لـ "حوار المرحلة": البعض يضلل صندوق النقد ببعض المقاربات والعناوين العريضة وفي لبنان هناك فريق عمل للصندوق يأخذ هذه الافكار العامة ويطرح افكارا مقابلة وتبقى سطحية

حاصباني لـ "حوار المرحلة": البعض يضلل صندوق النقد ببعض المقاربات والعناوين العريضة وفي لبنان هناك فريق عمل للصندوق يأخذ هذه الافكار العامة ويطرح افكارا مقابلة وتبقى سطحية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حاصباني,
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حاصباني لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: البعض يضلل صندوق النقد ببعض المقاربات والعناوين العريضة وفي لبنان هناك فريق عمل للصندوق يأخذ هذه الافكار العامة ويطرح افكارا مقابلة وتبقى سطحية
Lebanon News
 
 
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