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15 تشرين الثاني 2022 - 16:57
15/11/2022 16:57:57
حاصباني لـ "حوار المرحلة": الكابيتال كونترول بصيغته الحالية يقوم بتبرئة المصارف من التزاماتها تجاه المودعين ويعطي صلاحيات للجنة لتقرر كمية واليات التحويلات والتعاميم من دون ضوابط لعملها
حاصباني لـ "حوار المرحلة": الكابيتال كونترول بصيغته الحالية يقوم بتبرئة المصارف من التزاماتها تجاه المودعين ويعطي صلاحيات للجنة لتقرر كمية واليات التحويلات والتعاميم من دون ضوابط لعملها
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LBCI News Lebanon
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