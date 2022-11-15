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15 تشرين الثاني 2022 - 16:57
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حاصباني لـ "حوار المرحلة": الكابيتال كونترول بصيغته الحالية يقوم بتبرئة المصارف من التزاماتها تجاه المودعين ويعطي صلاحيات للجنة لتقرر كمية واليات التحويلات والتعاميم من دون ضوابط لعملها

حاصباني لـ "حوار المرحلة": الكابيتال كونترول بصيغته الحالية يقوم بتبرئة المصارف من التزاماتها تجاه المودعين ويعطي صلاحيات للجنة لتقرر كمية واليات التحويلات والتعاميم من دون ضوابط لعملها Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حاصباني,
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حاصباني لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: الكابيتال كونترول بصيغته الحالية يقوم بتبرئة المصارف من التزاماتها تجاه المودعين ويعطي صلاحيات للجنة لتقرر كمية واليات التحويلات والتعاميم من دون ضوابط لعملها
Lebanon News
 
 
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