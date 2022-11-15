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15 تشرين الثاني 2022 - 18:16
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زيلينسكي يعلن عودة التغذية بالتيار الكهربائي لثمانية ملايين مستهلك أوكراني

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زيلينسكي يعلن عودة التغذية بالتيار الكهربائي لثمانية ملايين مستهلك أوكراني
Lebanon News
 
 
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