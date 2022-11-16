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16 تشرين الثاني 2022 - 01:19
16/11/2022 01:19:40
التحكم المروري: نظراً لتساقط امطار في معظم المناطق اللبنانية يطلب من السائقين توخي الحذر وعدم السرعة لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية وحرصاً على السلامة العامة
التحكم المروري: نظراً لتساقط امطار في معظم المناطق اللبنانية يطلب من السائقين توخي الحذر وعدم السرعة لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية وحرصاً على السلامة العامة
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LBCI News Lebanon
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