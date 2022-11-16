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16 تشرين الثاني 2022 - 01:19
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التحكم المروري: نظراً لتساقط امطار في معظم المناطق اللبنانية يطلب من السائقين توخي الحذر وعدم السرعة لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية وحرصاً على السلامة العامة

التحكم المروري: نظراً لتساقط امطار في معظم المناطق اللبنانية يطلب من السائقين توخي الحذر وعدم السرعة لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية وحرصاً على السلامة العامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار امطار,لتساقط,نظراً,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: نظراً لتساقط امطار في معظم المناطق اللبنانية يطلب من السائقين توخي الحذر وعدم السرعة لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية وحرصاً على السلامة العامة
Lebanon News
 
 
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