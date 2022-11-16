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16 تشرين الثاني 2022 - 06:54
16/11/2022 06:54:27
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على اوتوستراد جونية بالاتجاهين من دون عوائق
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على اوتوستراد جونية بالاتجاهين من دون عوائق
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LBCI News Lebanon
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