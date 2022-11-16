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16 تشرين الثاني 2022 - 09:17
16/11/2022 09:17:53
مريضة في مستشفى مار يوسف-الدورة بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70161828
مريضة في مستشفى مار يوسف-الدورة بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70161828
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LBCI News Lebanon
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