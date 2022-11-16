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16 تشرين الثاني 2022 - 09:17
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مريضة في مستشفى مار يوسف-الدورة بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70161828

مريضة في مستشفى مار يوسف-الدورة بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70161828 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يوسف,مستشفى,مريضة,
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مريضة في مستشفى مار يوسف-الدورة بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70161828
Lebanon News
 
 
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