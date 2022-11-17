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17 تشرين الثاني 2022 - 01:45
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احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية: 4 حوادث و7 جرحى

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احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية: 4 حوادث و7 جرحى
Lebanon News
 
 
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