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17 تشرين الثاني 2022 - 02:12
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الان عون للـ LBCI: الارادة الداخلية تفرض حالها على الخارج و"إيد لحالها ما بتزقف" لاتمام الاستحقاق والتيار الوطني الحر لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده وبحاجه للأطراف الاخرى للتوصل الى حل وسط

الان عون للـ LBCI: الارادة الداخلية تفرض حالها على الخارج و"إيد لحالها ما بتزقف" لاتمام الاستحقاق والتيار الوطني الحر لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده وبحاجه للأطراف الاخرى للتوصل الى حل وسط Lebanon, news ,lbci ,أخبار الارادة,LBCI,الان,
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الان عون للـ LBCI: الارادة الداخلية تفرض حالها على الخارج و&quot;إيد لحالها ما بتزقف&quot; لاتمام الاستحقاق والتيار الوطني الحر لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده وبحاجه للأطراف الاخرى للتوصل الى حل وسط
Lebanon News
 
 
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