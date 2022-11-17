آخر الأخبار
17 تشرين الثاني 2022 - 02:12
17/11/2022 02:12:27
الان عون للـ LBCI: الارادة الداخلية تفرض حالها على الخارج و"إيد لحالها ما بتزقف" لاتمام الاستحقاق والتيار الوطني الحر لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده وبحاجه للأطراف الاخرى للتوصل الى حل وسط
الان عون للـ LBCI: الارادة الداخلية تفرض حالها على الخارج و"إيد لحالها ما بتزقف" لاتمام الاستحقاق والتيار الوطني الحر لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده وبحاجه للأطراف الاخرى للتوصل الى حل وسط
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الارادة,LBCI,الان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً