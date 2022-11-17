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17 تشرين الثاني 2022 - 02:26
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ألان عون للـLBCI: الامر يتطلب جهد أكبر من مجرد اختيار اسم ويجب خلق ظروف نجاح لأي مرشح وهذه أولوية وعلى المرشح أن يعطي تطمينات لهواجس اللبنانيين

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ألان عون للـLBCI: الامر يتطلب جهد أكبر من مجرد اختيار اسم ويجب خلق ظروف نجاح لأي مرشح وهذه أولوية وعلى المرشح أن يعطي تطمينات لهواجس اللبنانيين
Lebanon News
 
 
 
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