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17 تشرين الثاني 2022 - 02:26
17/11/2022 02:26:29
ألان عون للـLBCI: الامر يتطلب جهد أكبر من مجرد اختيار اسم ويجب خلق ظروف نجاح لأي مرشح وهذه أولوية وعلى المرشح أن يعطي تطمينات لهواجس اللبنانيين
ألان عون للـLBCI: الامر يتطلب جهد أكبر من مجرد اختيار اسم ويجب خلق ظروف نجاح لأي مرشح وهذه أولوية وعلى المرشح أن يعطي تطمينات لهواجس اللبنانيين
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