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17 تشرين الثاني 2022 - 03:05
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قبلان قبلان للـ LBCI: لا يمكن ترك الامور من دون حوار أو من دون دعوة لجلسات لانه يجب الاسراع على التفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية

قبلان قبلان للـ LBCI: لا يمكن ترك الامور من دون حوار أو من دون دعوة لجلسات لانه يجب الاسراع على التفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI,قبلان,قبلان,
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قبلان قبلان للـ LBCI: لا يمكن ترك الامور من دون حوار أو من دون دعوة لجلسات لانه يجب الاسراع على التفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon News
 
 
 
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