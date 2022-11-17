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17 تشرين الثاني 2022 - 03:05
17/11/2022 03:05:42
قبلان قبلان للـ LBCI: لا يمكن ترك الامور من دون حوار أو من دون دعوة لجلسات لانه يجب الاسراع على التفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية
قبلان قبلان للـ LBCI: لا يمكن ترك الامور من دون حوار أو من دون دعوة لجلسات لانه يجب الاسراع على التفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية
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