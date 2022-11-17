آخر الأخبار
17 تشرين الثاني 2022 - 03:22
17/11/2022 03:22:12
قبلان قبلان للـLBCI: بالاضافة الى الواجب الدستوري والمسؤولية الوطنية لبري هو يقوم بحثّ النواب على حوار وسيواظب على الدعوة لجلسات اسبوعيا
قبلان قبلان للـLBCI: بالاضافة الى الواجب الدستوري والمسؤولية الوطنية لبري هو يقوم بحثّ النواب على حوار وسيواظب على الدعوة لجلسات اسبوعيا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالاضافة,للـLBCI,قبلان,قبلان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً