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17 تشرين الثاني 2022 - 03:40
17/11/2022 03:40:28
التحكم المروري: طريق عام عيناتا الأرز سالكة فقط أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهّزة بسلاسل معدنية
التحكم المروري: طريق عام عيناتا الأرز سالكة فقط أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهّزة بسلاسل معدنية
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LBCI News Lebanon
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