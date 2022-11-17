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17 تشرين الثاني 2022 - 03:40
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التحكم المروري: طريق عام عيناتا الأرز سالكة فقط أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهّزة بسلاسل معدنية

التحكم المروري: طريق عام عيناتا الأرز سالكة فقط أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهّزة بسلاسل معدنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار عيناتا,طريق,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: طريق عام عيناتا الأرز سالكة فقط أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهّزة بسلاسل معدنية
Lebanon News
 
 
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