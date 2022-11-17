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17 تشرين الثاني 2022 - 04:15
17/11/2022 04:15:27
سليم عون للـLBCI: نحن جدّيون ولا نريد الورقة البيضاء لكن البديل هو أسوء من الورقة البيضاء والحل ليس بانتخاب رئيس إنما ما سيأتي بعد هذا الانتخاب
سليم عون للـLBCI: نحن جدّيون ولا نريد الورقة البيضاء لكن البديل هو أسوء من الورقة البيضاء والحل ليس بانتخاب رئيس إنما ما سيأتي بعد هذا الانتخاب
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