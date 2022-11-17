الحشيمي للـLBCI: معوّض سيحصل على عدد الأصوات نفسه كالمرّات السابقة وحان الوقت لتحمّل مسؤولية هذا الاستحقاق وليس من الممكن أن يفرض أي طرف مرشّحه على الطرف الآخر