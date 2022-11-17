قاسم هاشم للـLBCI: نحن في بلد الازمات والتسويات وعلينا أن نقتنع ان التوافق هو أساس لاستقرار لبنان وليس بالضرورة أن ندخل في لعبة الاسماء ما دمنا نطرح التوافق وأي شخصية يتم التوافق عليها تكون ضمانة لكافة الاطراف والرئيس التوافقي يحمي الوحدة الوطنية