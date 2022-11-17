آخر الأخبار
17 تشرين الثاني 2022 - 04:41
17/11/2022 04:41:34
وضاح الصادق للـLBCI: اليوم القرار هو عند موافقة باسيل على رئيس لا يتحكم به لذلك فليوافق على حوار ولننتخب رئيسا وسأنتخب معوض
وضاح الصادق للـLBCI: اليوم القرار هو عند موافقة باسيل على رئيس لا يتحكم به لذلك فليوافق على حوار ولننتخب رئيسا وسأنتخب معوض
Lebanon, news ,lbci ,أخبار القرار,للـLBCI,الصادق,وضاح,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً