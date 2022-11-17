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17 تشرين الثاني 2022 - 04:41
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وضاح الصادق للـLBCI: اليوم القرار هو عند موافقة باسيل على رئيس لا يتحكم به لذلك فليوافق على حوار ولننتخب رئيسا وسأنتخب معوض

وضاح الصادق للـLBCI: اليوم القرار هو عند موافقة باسيل على رئيس لا يتحكم به لذلك فليوافق على حوار ولننتخب رئيسا وسأنتخب معوض Lebanon, news ,lbci ,أخبار القرار,للـLBCI,الصادق,وضاح,
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وضاح الصادق للـLBCI: اليوم القرار هو عند موافقة باسيل على رئيس لا يتحكم به لذلك فليوافق على حوار ولننتخب رئيسا وسأنتخب معوض
Lebanon News
 
 
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