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17 تشرين الثاني 2022 - 04:44
17/11/2022 04:44:28
غسان حاصباني للـLBCI: بعض الكتل تطيرّ نصاب الدورة الثانية من الجلسة لكي لا يُنتخب رئيس بأصوات النصف زائد واحد ومعوض ترتفع أصواته تدريجياً
غسان حاصباني للـLBCI: بعض الكتل تطيرّ نصاب الدورة الثانية من الجلسة لكي لا يُنتخب رئيس بأصوات النصف زائد واحد ومعوض ترتفع أصواته تدريجياً
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