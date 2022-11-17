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17 تشرين الثاني 2022 - 04:44
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غسان حاصباني للـLBCI: بعض الكتل تطيرّ نصاب الدورة الثانية من الجلسة لكي لا يُنتخب رئيس بأصوات النصف زائد واحد ومعوض ترتفع أصواته تدريجياً

غسان حاصباني للـLBCI: بعض الكتل تطيرّ نصاب الدورة الثانية من الجلسة لكي لا يُنتخب رئيس بأصوات النصف زائد واحد ومعوض ترتفع أصواته تدريجياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكتل,للـLBCI,حاصباني,غسان,
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غسان حاصباني للـLBCI: بعض الكتل تطيرّ نصاب الدورة الثانية من الجلسة لكي لا يُنتخب رئيس بأصوات النصف زائد واحد ومعوض ترتفع أصواته تدريجياً
Lebanon News
 
 
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