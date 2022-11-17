آخر الأخبار
17 تشرين الثاني 2022 - 05:26
Back

وزير الخارجية الأوكراني يحمّل روسيا "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الصاروخ في بولندا

وزير الخارجية الأوكراني يحمّل روسيا "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الصاروخ في بولندا Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,يحمّل,الأوكراني,الخارجية,وزير,
episodes
وزير الخارجية الأوكراني يحمّل روسيا &quot;المسؤولية الكاملة&quot; عن سقوط الصاروخ في بولندا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً