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17 تشرين الثاني 2022 - 05:26
17/11/2022 05:26:31
وزير الخارجية الأوكراني يحمّل روسيا "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الصاروخ في بولندا
وزير الخارجية الأوكراني يحمّل روسيا "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الصاروخ في بولندا
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LBCI News Lebanon
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